Yılbaşında KGYS Mobil Merkezi'nde tüm İstanbul adım adım izlenecek

Taksim Meydanı’nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracı konuşlandırıldı. Sistem ile 10 binin üzerinde kamera ve 6 adet canlı yayın veren drone ile tüm kent adım adım kamera ile kontrol ediliyor.

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı. Sistem ile polis ekipleri tarafından İstanbul, 10 bin kamerayla binlerce noktadan saniye saniye izlenecek. Taksim başta olmak üzere birçok noktada 6 adet canlı yayın yapabilen polis dronları da canlı olarak takip ediliyor.