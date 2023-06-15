Yılda 100 bini aşkın kişiye şifa dağıtacak merkezin inşası devam ediyor

Yılda 100 bini aşkın vatandaşa şifa dağıtan Tıp Merkezi’nin yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kısa süre içerisinde projemizin temelini atacak, hızla tamamlayacağız. Şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek çalışmalardan biri olan yeni Tıp Merkezimiz inşallah yakında yeni yerinde hizmete başlayacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, inşa çalışmaları kısa süre önce başlayan Tıp Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi’nin içerisinde inşa edilen projenin tamamlanması ile Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ve eczanelerle bölgenin tam anlamıyla bir sağlık kampüsüne dönüşeceğini aktaran Başkan Yüce, projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aldı. Projede çalışmaları kısa süre önce gerçekleştirilen törenle başlattıklarını dile getiren Başkan Yüce, Tıp Merkezi’nin yakın zamanda yeni yerinde hizmet sunmaya başlayacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin temel atma işlemlerine hazırlandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Tıp Merkezi’nin içerisinde; Hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen odası, ultrason, Sft, Odio, Tıbbı Atık Odası, Ekg odası, Kan alma, oksijen ve vakum alma santrali, sistem odası, laboratuvar, Engelli polikliniği, poliklinikler, diş polikliniği, sistem odası, idari alanlar, mescit ve lavabolar, çamaşırhane odası, personel ve başhekim odası yer alacak. İnşallah projemizi hızla tamamlayacak, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek çalışmalardan birinin de yeni Tıp Merkezi olacağını belirten Başkan Yüce, “Sakarya Şehir Hastanemiz yükseliyor. Acil Durum Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz hizmete açıldı. Sağlık alanında yapılan tüm yatırımların şehrimiz için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bir an önce yeni Tıp Merkezimizi hemşerilerimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.