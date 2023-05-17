Yıldırım 'tarihi' ayağa kaldırıyor

Yıldırım Belediyesi, 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın önemli sivil mimari örneklerinden biri olan ‘Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek Bursa’ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor. Restorasyonun çalışmalarının ardından ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak Bursa’ya hizmet verecek tarihi yapıda 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir binadan oluşuyor. İlçeye değer katacak olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Tarihi köşkte çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak ihya ederek Yıldırım’a kazandıracağız. Açacağımız Sosyal Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi Efendi’nin adını yaşatacağız hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir mekânı hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanatla ilgili faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz” dedi.