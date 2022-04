Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Silivrispor As Başkanı Cengiz Yıldırım yaptığı açıklamasında; “2021 yılı ortalarında takım her yönüyle mağlup olmuş ve ortada kalmış bir şekildeyken maddi manevi yükselişe ihtiyacı vardı. Ve kimseler ortalarda yokken daha kötüsünün olmaması adına sadece başarılı dönemin yöneticileri değil olumlu, olumsuz her dönemin yöneticileri olarak gördüğümüz lüzum üzerine bir yönetim oluşturduk. Her biri birbirinden değerli yönetici arkadaşlar olarak maddi manevi her desteği sunmaya hazır bir şekilde seçime gittik. Üyelerimiz teveccühü ile farklı bir şekilde seçimi kazanıp yönetimi devir aldık. Sportif ve ekonomik anlamda oldukça sıkıntılı bir süreç ile baş başa kaldık. Allah'a çok şükür bu güçlü ve istikrarlı yönetimimiz her şeyin üstesinden geldi. Güzel projeler ile maddi kaynaklar elde edip çarkı çevirmeye devam ettik.

MARKA DEĞERİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Ve isimleri bizde saklı ama bize her zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen yanımızda olan güzel yürekli abilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımıza ve kurumlarımıza sonsuz teşekkürler. Ergün Ortakçı hocamız çok deneyimli ve tecrübeli bu ligi iyi analiz ediyor. Bizim de kendisine ve kadrosuna güvenimiz sonsuzdur emeklerine sağlık. Sporcu kardeşlerime de teşekkür ederiz. Başarıları sağlıkları daim olsun. 3. Ligi istiyoruz, bu aynı zamanda şehrin marka değerine de büyük bir katkı da sağlayacaktır.

STAT SEÇİMİ YANLIŞ

Allah bizlere grup eleme maçlarında da başarı nasip eder inşallah. Play-Offlarda rakiplerinizden tecrübeli ve üstün olduğumuza inanıyorum. Ama her şey sahada olacağından büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceki gün kesinleşen kura çekimleri sonucunda saha seçimini adil bulamadığımızı belirtmek isterim. Üç takım tarafsız bir sahada olacağını beklerken Bahçelievler stadı bizim için her anlamda maddi manevi deplasman olarak görünmektedir. Bu konuda itirazlarımızı ilgili yerlere yazacağız. Bize 60 km mesafede olan bir saha başka takıma 4 km mesafede oluyor bu nasıl bir eşitlik anlayışı? Bu adaletsizlikle birlikte hoş olmayan kokular gelmeyen başladı. Lütfen herkes vicdanlı olmaya ve emeğe saygı duymaya davet ediyorum. Yerelde ve genelde tüm olumsuz lobilere rağmen söke söke zirveye çıkıp tüm Silivrililere ve Silivrispor sevdalılarına 3. Ligi hediye edeceğiz inşallah” dedi.

ENGİN AKIN