Yıldırım Belediyesi 494 metruk binayı yıktı

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ vizyonu çerçevesinde ilçenin çarpık, plansız yapı stokunu güvenli, planlı, sosyal donatı alanları desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyor.

2022 yılında Mevlana, Ulus, Karapınar, Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Şirinevler, Demetevler, Mollaarap, Mimar Sinan ve Sinandede, Çınarönü, Hamamlıkızık ve 75. Yıl mahallelerinde 33 bin tapunun dağıtıldığı Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilirken diğer yandan kullanım ömrünü tamamlayan, kent estetiği için olumsuz görüntü oluşturan, çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binalar yıkılıyor. Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 694 metruk yapının 494’ünün yıkımı gerçekleştirildi. Metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Buralar, madde bağımlıların mekânı haline geliyor. Bu durum ise bölge sakinlerinin güvenlik ve huzurunu tehdit ediyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu dâhi olmaz. Yıldırım’da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm bir zorunluluk

Kentsel dönüşümün artık birçok şehir için tercihten ziyade zorunluluk haline geldiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım özelinde neredeyse yarım asırdır devam eden aşırı göç ve bunun neticesinde ortaya çıkan plansız yapılaşma, ilçemizde sosyal donatı alanlarından mahrum, güvenlik endişesi teşkil eden, ulaşım arterlerinden yoksun çöküntü bölgeleri oluşturdu. Yıldırım’da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için 2022 yılını ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ olarak ilan etmiştik. Bu çerçevede yıl boyunca bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapulandırma, bir yandan da kaçak yapı ile mücadele ederken ilçemizdeki mahalle sakinlerimizin güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkarak asayişi korumaya gayret ettik. 2023 yılında da bu gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.