Yıldırım Belediyesi çocuklar için eşofman üretiyor

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri ‘Bir El De Sen Uzat’ projesi çerçevesinde bin çocuk ve genç için eşofman üretiyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri Yıldırımlı çocukları gülümsetmeye devam ediyor. Daha önce atık ağaç parçalarını çocuklar için oyuncağa dönüştüren kursiyerler, bu sefer de ihtiyaç sahipleri için kıyafet üretti. Moda Kalıp Kursu ve Konfeksiyon Makineleri Kullanımı Kursu öğrencileri, 0-18 yaş grubu bin çocuk ve genç için eşofman üretti. Moda Kalıp Kursu’nda desenleri çizilip kalıpları çıkarılan kumaşlara Konfeksiyon Makineleri Kullanımı Kursu’nda pastal atıldıktan sonra kesimleri yapıldı. Son olarak dikimi yapılan eşofman takımları kullanıma hazır hale getirildi. ‘Bir El de Sen Uzat’ projesinin ilk etabında 200 takım çocuklara teslim edilirken kalan 800 takımın da üretimi devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi olarak kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı önceleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız çerçevesinde ücretsiz teknik eğitim kurslarında eğitim gören kursiyerlerimiz ile güzel bir projeye imza attık. İhtiyaç sahipleri ailelerimizin çocuklarının yüzünü gülümsetebilmek için seferber olan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi bizim çok önemli. Yıldırım’da, kimse kimsesiz değil” ifadelerini kullandı.