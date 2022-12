Yıldırım Belediyesi ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor

TAKİP ET

İlçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla iş yeri açılmasını kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, kasım ayında 76 iş yerine ruhsat verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede açılan her iş yerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam alanı olduğunu söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, yaptıkları hizmetlerle her mahallenin cazibesini arttırarak, yeni iş yerlerinin açılmasını sağladıklarını belirterek,“İşletme sayılarının artmasıyla birlikte mahallelerimizin ekonomik değeri de yükseliyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz demektir" dedi.

“Yıldırım ekonomisi büyüyor”

Yıldırım’ın ticaret hacminin arttığını ve ekonominin canlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Bunun en büyük göstergesi, 1 ayda 164 girişimcinin iş yeri açmak için belediyemize ruhsat başvurusunda bulunmasıdır. Bu işletmeler hem ekonomiye hem de ilçenin istihdamına katkı sağlayacak. Yatırımcı da işveren de tercihini Yıldırım’dan yana kullanıyor. Çok iyi biliyoruz ki esnafımız kalkındıkça kazanan Yıldırım olacak. Sık sık esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde hem esnafımızın talep ve önerilerini dinliyoruz hem de işletmelere yönelik hayata geçirebileceğimiz projeler üstünde istişare ediyoruz" ifadesini kullandı.