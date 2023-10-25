Yıldırım Belediyesi'nden 33 bin 535 kişiye yeni iş

Bursa İstihdam Zirvesi’nde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana yerel yönetim-kamu istihdam kurumu iş birliği ile göreve 33 bin 535 kişiyi istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Garanti BBVA ana sponsorluğunda, Ekonomi Gazetesi ve Burcu Başar İletişim iş birliğinde düzenlenen Bursa İstihdam Zirvesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanları, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ticaret odaları, sanayi bölgeleri temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı zirvede panelist olarak konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da yürüttükleri istihdam çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi aracılığı ile 4,5 yılda bin 535’i engelli olmak üzere 33 bin 535 kişinin işe yerleştirmesine öncülük ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadın kooperatiflerinden eğitim ve girişimcilik merkezlerine, sosyal inovasyon merkezi ücretsiz teknik eğitim kurslarından istihdam projelerine kadar birçok alanda gerçekleştirdikleri çalışmalarla 7’den 77’ye tüm Yıldırımlılara altın bilezik kazandırdıklarını söyledi.

2021 yılından bu yana Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde 5 ana branşta verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 2 bin 114 gençten 626’sını istihdam kapısı araladıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda 18-35 yaş grubu kursiyerlerimize başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine eğitimleri vererek sektöre nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Üst birlik müjdesi

İlçeye kazandırılan kadın kooperatifleri ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçe olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 8’i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Ayrıca 8 ticari kooperatifimiz bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na üst birlik kurulması için müracaat ettiler. Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği kuruldu. Kadınlarımızın öncülüğünde kurulan bu üst birlik sadece Yıldırım’a değil aynı zamanda Bursa’mızdaki diğer kooperatifleri de bünyesinde barındıracak olup yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket edilmesi ve geniş bir Pazar ağının kurulmasına vesile olacak” dedi.

Yıldırım’ın her mahallesinde açmayı hedefledikleri mesleki eğitim kursları ile kursiyerlerin el emeklerinin gelire dönüşmesini amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, "Kadınlarımızın üretim ve ekonomiye sunacağı katkılar, üretecekleri en küçük bir kilim, en küçük bir tablo, yapacakları en küçük bir dikiş-nakış ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu nedenle kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri ile Yıldırımlı kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya çalışıyoruz. 2021 Mart ayından bu yana eğitim merkezlerimizden 6 bin kursiyerimizi mezun ettik. Mezun kursiyerlerimizin yüzde 10’unu tam zamanlı bir işe yerleştirirken yüzde 5’lik kısmı da kendi sayfasını açıp yaptığı ürünlerin sosyal medya üzerinden satışını gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

‘Engeller’ aşılıyor

Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulamaya geçirilen ‘Destekli İstihdam Modeli ile Engelli Bireylerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı’ kapsamında, 120 bireye işe ve iş yerine uyum eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “’Destekli İstihdam Modeli’ projesi kapsamında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Verdiğimiz eğitimler neticesinde engelli bireyler güçlendirilerek, iş hayatına hazır hale getiriliyor. Süreç içerisinde özel vatandaşlarımıza 40 oturumluk eğitim verildi ve eğimlerin sonucunda 50 özel birey farklı sektörlerde istihdama kazandırıldı. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstihdam Merkezi’ne başvuran adayların yapılan ön görüşmenin ardından işveren temsilcileriyle görüştürüldüğünü kaydeden Başkan Yılmaz, “Özel sektör temsilcilerimize de hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. İstihdam Merkezi’miz bu noktada iş ve işçi bulma konusunda her iki tarafında yüzünü güldürüyor. Yıldırım’da hiçbir vatandaşımızın işsiz kalmasına göz yummayız. Hemşehrilerimizin mutluluğu için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.