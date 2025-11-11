Yıldırım Belediyesi'nden 5 bin 867 tapu

Bursa-Yıldırım Belediyesi, 6 Mahalle İmar Uygulamaları kapsamında Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlana, Hacivat mahallelerinde 5 bin 867 tapu dağıtırken, 18 bin 950 tapunun da işlemlerini tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, 6 Mahalle İmar Uygulamaları 4.Etap kapsamındaki tapu çalışmalarını tamamlayarak, bin 550 hak sahibine tapularını dağıttı. Yunus Emre Spor Kompleksi’nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti il yöneticileri, İlçe Tapu Sicil Müdürü Enes Gezmiş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Yıldırım geleceği için büyük adım

Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlana ve Hacivat mahallelerini içerisine alan 300 hektarlık alanda uzun yıllardır devam eden imar ve mülkiyet düzenlemelerine kararlılıkla sahip çıktıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çalışmalarımızı 4 etap hâlinde planladık. 1. Etapta 251, 2. Etapta 4 bin 166, 4. Etap kapsamında bugün 1 bin 550 olmak üzere, toplam 5 bin 867 hak sahibinin tapusunu teslim ettik. 3.Etapta ise imar uygulamalarını tamamladık. Bu 18 bin 950 tapunun Tapu Tescil Müdürlüğü’nde tescil edilmesinin ardından kısa süre içerisinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylece, 24 bin 817 dönüşüm tapusu üretmiş olacağız. Bu, Yıldırım’ın geleceğini değiştiren büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

97 bin metrekare sosyal donatı alanı

İmar uygulamalarıyla sosyal alanlarla desteklenmiş, ulaşım ve altyapı sorunları olmayan marka değeri yüksek bölgeler oluşturduklarını da belirten Başkan Yılmaz, "Her mahallemizi, her sokağımızı, her metrekareyi akılcı ve insan odaklı bir yaklaşımla yeniden planlıyoruz. Bu planlamalarla vatandaşlarımıza sadece güvenli modern konutlar yapma imkanı sağlamıyoruz, aynı zamanda onlar için yeni yaşam alanları, yeni ulaşım aksları, yeşil alanlar kazandırıyoruz. Sadece bugün tapu dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 4. Etap çalışmalarımız kapsamında, 17 bin 500 metrekare park alanı, 3 bin 800 metrekare cami alanı, 4 bin metrekare sağlık tesis alanı, 2 bin metrekare yurt alanı, 7 bin metrekare pazar alanı, 1 bin 500 metrekare otopark alanı başta olmak üzere toplam 97 bin metrekare sosyal donatı alanı da bedelsiz olarak kamuya kazandırdık. Bugün olduğu gibi yarın da Yıldırım için çalışmaya, üretmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.