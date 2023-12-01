Yıldırım Belediyesi'nden istihdama katkı

Yıldırım Belediyesi’nin, İŞKUR ve BTSO iş birliğinde hayata geçirdiği Yıldırım İstihdam Merkezi, 4,5 yılda bin 610’u engelli olmak üzere 34 bin 212 kişiyi istihdama kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi, İŞKUR ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde hayata geçirdiği Yıldırım İstihdam Merkezi ile işveren ve iş arayanları bir araya getirerek yeni istihdam alanlarının açılmasına vesile oluyor. Yıldırım İstihdam Merkezi’ne ulaşarak taleplerini ileten vatandaşlar için önemli çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, merkezin hizmete başladığı Kasım 2019’dan bu yana bin 610’u engelli olmak üzere 34 bin 212 kişiyi istihdama kazandırdı.

İstihdam Merkezi ile iş arayanla çalışanları bir araya getirerek her iki tarafı mutlu ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım İstihdam Merkezi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Kadın Kooperatiflerimiz, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimiz gibi projelerimiz ile hemşehrilerimizin meslek edinmelerine ve iş bulmalarına katkı sağlıyoruz. Özellikle genç nüfusun istihdam edilmesi için iş gücü açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine eğitimleri veriyoruz. Kadınlarımızın kendi el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeleri için onlara destek oluyoruz” diye konuştu.