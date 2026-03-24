Yıldırım Belediyesi'nden kuruluş ve fetih sempozyumu

Yıldırım Belediyesi’nin, Bursa’nın Fethinin 700. Yılı kapsamında düzenlediği "Osmanlı’nın Kuruluşu ve Bursa’nın Fethi Sempozyumu"nda 16 farklı üniversiteden 36 akademisyen kuruluş ve fethe ışık tutacak.

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın Fethinin 700. Yılı kapsamında Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Uludağ Üniveristesi’yle birlikte Osmanlının Kuruluşu ve Bursa’nın Fethi Sempozyumu düzenliyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 27-28 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek Sempozyum’a Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın yanı sıra 16 farklı üniversiteden 36 bilim insanı katılacak. 6 oturum halinde düzenlenecek sempozyum boyunca akademisyenler; Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu, teşkilatlanma, kuruluş ve fetih sürecinde Anadolu’daki durum, bu dönemde inşa edilen mimari eserler, Bursa’nın fethi, Bursa’da şehirleşme, dönemin sosyal ve dini hayatı gibi konular işlenecek.

Bursa’nın yedi asır boyunca dünyada adalet ve merhametin simgesi olan Osmanlı Medeniyetine beşiklik ettiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu günün Bursa’sı ve Yıldırım’ı bu medeniyetin üstüne inşa edildi. Dolayısıyla hem şehrimizi hem de dünyayı daha iyi anlayabilmek adına Osmanlı Tarihi çok önemli dersler ihtiva ediyor. Biz de şehrimizin geleceğini inşa ederken, kadim geçmişinden güç alıyoruz. Bu vesileyle sempozyumumuzun çok önemli kazanımları olacağını düşünüyor ve Tüm Bursalıları bu etkinliğimize davet ediyorum" dedi.