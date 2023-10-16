Yıldırım Belediyesi'nden Ulus'ta 'yeşil' dönüşüm

Yıldırım Belediyesi tarafından temeli atılan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, ortak kullanım alanlarında kullanılan elektriğin bir bölümü güneş enerjisinden sağlanırken, peyzaj sulamaları ise yağmur sularından yapılacak.

Yıldırım Belediyesi, Ulus Mahallesi’nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini düzenlenen tören ile attı. Türkiye’nin ve Bursa’nın depremselliğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaşadığımız depremlerde yaşadığımız acılar, kentsel dönüşümün zaman kaybedilmeden, hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Depreme dayanaksız, güvenliksiz, günümüzün beklentilerine cevap vermeyen yapı stokunu, depreme dayanaklı, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir, modern yaşam alanlarına dönüştürmek zorundayız. Bu hedefle ilçemizde 3’ü Büyükşehir Belediyemiz eliyle olmak üzere 10 farklı kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. Yine özel sektör eliyle yapılan ve bizim desteklediğimiz projeler göz önüne alındığında binlerce konutun dönüşümünü sağlamış olacağız” diye konuştu.

Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait 12 bin 584 metrekarelik bölgede yapıldığını aktaran Başkan Yılmaz, “4 bloktan oluşacak projemiz 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 iş yeri bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparkı, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar bulunacak” dedi.

Yıldırım’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin uygulandıkları bölgeler, vatandaşların talep ve beklentileri gibi parametreler esas alınarak özgün bir şekilde hazırlandığını aktaran Başkan Yılmaz, “Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygularken, Çınarönü’nde taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ulus Kentsel Dönüşüm projemiz de özgün ve örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Bu projemizi hazırlarken, çevre dostu olsun istedik, bir farkındalık oluşturalım dedik. Proje kapsamında yer alan ortak alanlarının aydınlatılması için kullanılacak elektriği bir kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız. Sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Yine projemiz elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim ‘Yeşil Dönüşüm’ diye adlandırdığımız projemiz bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın farklı bölgelerinde eş zamanlı devam eden kentsel dönüşüm projelerinin ilçenin marka değerini yükselttiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Yıldırım her geçen gün güzelleşiyor, modernleşiyor. Yıldırım Belediyemiz ve Başkan Yılmaz Türkiye’nin önünü açtı. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile adeta kabuğunu kırıyor. Yıldırımlılar çok şanslı çünkü bunun için gecesini gündüzüne katan bir belediye başkanları var. Mazeret değil, hizmet üreten Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı hem kutluyor hem hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarıyla harcadığı yoğun çabaya şahit olduğunu aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Başkanımız kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunları çözmek için yoğun bir çaba sarf etti. Adeta Ankara’yı mesken tuttu. Oktay Yılmaz, sadece Yıldırım ve Bursa’nın değil Türkiye’de kentsel dönüşümün önünü açacak, ivme kazandıracak kanun düzenlemesinin yapılmasına öncülük ederek, sadece ilçesine, şehrine değil Türkiye’ye öncülük etti” diye konuştu.

Törene; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Şahin Biba ve Ufuk Ay, hak sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.