Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 27 lisenin katılımıyla bin 240 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında yapılan müsabakalarda buluşturdu.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen Okul Sporları Gençlik Oyunları’nın final törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Merkez Karakolu Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Doruk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı. Sekiz branşta yapılan 208 maçın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken gençlik oyunlarına katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

“Spor şehri Yıldırım”

‘Spor Kenti Yıldırım’ hedefiyle spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım’a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Görev sürecimizde 19 branşta verdiğimiz eğitimlerle yaz ve kış spor okulları ile 102 bin 181, cimnastik okullarından 18 bin 922, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 189 çocuğumuzu, bin 102 özel ihtiyaçlı evladımızı sporla buluşturduk. İlçemize spor tesisleri kazandırdık. Yeni spor tesisleri kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine evlatlarımızın sporla buluşmaları için Okul Sporları Şenliği’ni organize ettik. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve onlarda spor kültürünün oluşturulması çok önemli. Spor kenti Yıldırım’ı daha iyiye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Dinçer ve Yıldırım İlçe Kaymakamı, Okul Sporları Şenliği organizasyonunu düzenledikleri ve Yıldırımlı gençleri sporla buluşturdukları için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı kutladı.