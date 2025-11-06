Yıldırım'da 'Gönül Elçileri' bir araya geldi

Yıldırım Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda "Gönül Elçileri" bir araya geldi. Koruyucu ailelik sisteminin öneminin vurgulandığı buluşmada, sevgi, merhamet ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım Kaymakamlığı ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde Gönül Elçileri ile bir araya geldi. Toplantıya Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve eşi Hacer Esen, il ve ilçe protokolü, koruyucu aileler ve Gönül Elçileri katıldı. Toplumda farkındalığın artırılması ve devlet korumasındaki çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu aile ortamlarında büyüyebilmeleri için herkesin bu sorumluluğa sahip çıkmasının önemi vurgulandı.

Sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü harcı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, gönül birliğiyle yürütülen bu anlamlı çalışmalara destek veren tüm Gönül Elçileri’ne ve koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programın ardından Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Yıldırım ilçesinde ikamet eden iki koruyucu aileyi evlerinde ziyaret etti.