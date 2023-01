Yıldırım'da 2 bin 589 hastaya ambulans desteği

TAKİP ET

Yıldırım Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan ilçe sakinleri için ‘Hasta Nakil Ambulansı’ hizmetini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 2022 yılında 2 bin 589 kişiye hizmet verdi. Geride bırakılan 3,5 yılda 9 bin 458 hastayı çeşitli sağlık kuruluşlarına götürüp getiren sağlık ekipleri büyük özveriyle görev yapıyor. Yıldırım Belediyesi Hasta Nakil Hizmeti’nde 3 hasta nakil ambulansı, 10 sağlık personeli ve 4 hekimle hizmet veriliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 16 02 telefon numarasından randevu alabiliyor.

Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı önceleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği bir Yıldırım inşa ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor, her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Hasta nakil hizmetimiz ile her yıl binlerce hemşehrimize ücretsiz hizmet veriyoruz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın transferlerini sağlıyoruz. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi bizim çok önemli. Yıldırım’da, kimse kimsesiz değil” ifadelerini kullandı.