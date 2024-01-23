Yıldırım'da 365 gün spor imkanı

Yıldırım Belediyesi çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz Spor Okulları’nda 40 bin çocuğu sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi,eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Kış Spor Okulları’nı hizmete aldı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen kurslara, 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabiliyor. Ocak ayında 18 farklı branşta toplamda 4 bin 995 çocuğun yararlandığı Kış Spor Okulları’nda çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkânı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor.

Kış Spor Okulları’nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Başta Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere bu dönem ilçemize 22 spor tesisi kazandırdık. Yıldırım’ı katıldıkları müsabakalarda temsil eden evlatlarımız 4,5 yılda 3 bin 400 madalya ve 197 kupa kazandı. Yıldırım Belediyesi olarak, 2023 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 4 bin 325’e ulaştı. Birçok sporcumuzu milli takıma gönderdik. Geride bıraktığımız 4,5 yılda; 20 branşta yaz ve kış spor okullarında 162 bin 613 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 49 bin 660 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 31 bin 889 çocuğumuza, özel birey bin 311 çocuğumuza toplamda ise 245 bin 473 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik” dedi.