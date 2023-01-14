Yıldırım'da 4 bin 350 ton atık cam toplandı

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, 45 ayda 4 bin 350 ton camı atığı toplayarak bunları yeniden üretime kazandırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçe geneline yerleştirdiği 208 atık cam kumbarasından 4 bin 350 ton toplarken 2022 yılında ilçede bin 27 ton atık cam toplayıp geri dönüşüme kazandırdı. İlçenin dört bir yanına yerleştirilen atık cam kumbaraları ile geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Doğamızı koruyarak gelecek nesillerimize en güzel şekilde bırakmamız gerekiyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla hanelerimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.