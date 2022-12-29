Yıldırım'da 5 yıldızlı spor tesisi

Bursa’da Yıldırım Belediyesi Millet Mahallesi’ne 2 bin metrekarelik çok amaçlı spor salonu kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Millet Mahallesi’ne yeni spor salonu kazandırıyor. Temel hafriyat çalışmalarının devam ettiği 2 bin metrekarelik Millet Spor Salonu’nda basketbol, voleybol ve hentbol eğitimlerinin verileceği çok amaçlı spor salonu, idari birimler bulunurken tesis bahçesi otopark ve yeşil alandan oluşacak. Hemen yanı başında Nisan ayında hizmete açılan Sakarya Parkı ile 7’den 70’e bölge sakinlerinin buluşma noktası haline gelecek Millet Spor Salonu kısa sürede tamamlanıp Yıldırım’a değer katacak.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için

Çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için spor yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni, Mimar Sinan Spor Kompleksi’ni, Millet ve Ulus Kadın Spor Merkezi’ni hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizi Türkiye’ye model olacak bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü Sıracevizler Spor Merkezi’nde kadın, çocuk ve gençlerimiz açacağımız spor salonunu önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz. Millet Spor Salonu şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.