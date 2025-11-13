Yıldırım'da afetlere hazırlık paneli

Yıldırım Belediyesi AFAD işbirliğiyle "Afet Farkındalık ve Hazırlık Paneli" düzenledi.

Yıldırım’ı, afetlere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek için; kentsel dönüşümden, farkındalık eğitimlerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, AFAD iş birliğiyle, toplumda afet bilincini artırmak, yerel ölçekte yürütülen afet yönetimi çalışmalarını paylaşmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüphan Avcı, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürses, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, akademisyenler, muhtarlar, arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri, STK’lar, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Güvenli yapılaşma

Afet yönetimi, kentsel dönüşüm, gönüllülük ve risk azaltma politikaları gibi başlıkların ele alındığı panelde, uzman konuşmacılar; afet bilincinin güçlenmesi, dirençli şehirlerin oluşturulması ve bireylerin afetlere hazırlanması konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı. ‘Yıldırım İlçesi Özelinde Afet Hazırlıkları, Kentsel Dönüşüm ve Güvenli Yapılaşma’ başlığı ile panelde bir sunum gerçekleşitren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Bu bilinçle, Yıldırım’ı; afetlere karşı dirençli ve hazır hale getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yıldırım’ın, depreme dayanıksız, plansız, mühendislik hizmeti almadan ortaya çıkan yapı stoğunu; ‘Planlama- İmar- Güvenli Yapılaşma’ yol haritamızla, daha güvenli, sağlıklı ve sosyal alanlaları olan yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Şuana kadar ilçemizde 755 hektarlık alanda planlama çalışmaları tamamlandı. 200 hektarlık alanda çalışmalarımız devam ederken, 450 hektarlık alanda da planlama çalışmaları başlamak üzere. Bugün itibariyle 870 hektarlık bir alanda imar uygulamasını tamamladık ve buraları dönüşüme uygun hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Yaşamı dönüştürüyoruz

Yıldırım’ın kangren haline gelen imar, tapu ve çarpık-güvensiz yapılaşma sorununu ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Bugüne kadar 21 bin 550 tapu dağıtımı gerçekleştirdik. 153 bin 450 tapunun da dağıtımı devam ediyor. Toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. İmar uygulama çalışmaları ile ilçemize; 362 bin metrekare yeşil alan, 177 bin metrekare eğitim alanı, 44 bin metrekare ibadet alanı, 22 bin metrekare sosyal tesis, 50 bin metrekare spor tesisi, 13 bin metrekare sağlık alanı ve 27 bin metrekare pazar alanı kazandırdık. Biz binaları değil, yaşamı dönüştürüyoruz. 29 adet kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Bunların 13’ünü biz yaptık, 16 tanesini ise özel sektör iş birliği ile hayata geçirdik. 27 mahalle, 286 noktada 5 bin bağımsız birimi tamamladık ya da tamamlamak üzereyiz. 4 bin yeni bağımsız birimin yapımı içinde süreci başlatıyoruz. 2029’a kadar hedefimiz 30 bin bağımsız birin inşa etmek" diye konuştu.

‘Yalnız bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz"

Yıldırım’da sadece bugünü değil yarını da inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz; "Bir şehrin gerçek gücü, binalarının yüksekliğinde değil; insanının bilincinde, dayanışmasında ve iradesindedir. Biz Yıldırım’da şehir planlamasını, güvenli yapılaşmayı, gönüllülüğü ve toplumsal farkındalığı aynı potada buluşturuyor; dönüşümün yalnızca mekâna değil, insanın hayatına dokunduğu bir yaklaşım benimsiyoruz. Attığımız her adım, çocuklarımızın güvenle büyüdüğü bir Yıldırım içindir. Kurduğumuz her yapı, yalnızca bir konut değil; umut, güven ve geleceğe dair inşa edilmiş birer sözleşmedir. Afetler kaçınılmaz, kayıplar ise şans değildir. Hazırlıklı toplum, bilinçli birey ve güçlü kurumlarla afetin etkisini azaltmak; acıyı dayanışmayla sarmak mümkündür. Bu doğrultuda; kentsel dönüşüm stratejimizle, afet konteyner ağımızla, akredite kurtarma ekibimizle, mahalle gönüllülerimizle her geçen gün daha güçlü bir altyapı kuruyor; dirençli şehirleşmesiyle parlayan Yıldırım olma yolunda kararlı adımlar atıyoruz" dedi.