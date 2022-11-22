Yıldırım'da Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirmek' konferansı

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ve Uzman Aile Danışmanı Yazar Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirmek’ konferansına Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım Belediyesi, Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı. ‘Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirmek’ konu başlığı üzerine konuşan Erdim, ailede çocuk eğitiminin sırlarını dinleyicilerle paylaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların taleplerine göre alanında uzman kişileri Yıldırımlılarla buluşturduklarını söyledi.

Yıldırım Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, derelerle, vadilerle bezenmiş bir ilçe olarak tanımladıklarını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentin ana unsurunun beton binalar değil insanın kendisi olduğuna inandıklarını vurgulayarak, “Turgut Cansever diyor ki; ‘Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil şehri imha eder.’ Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bu anlayış ile gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak insan yetiştirdiğimiz programları önceliyor ve içerisinde insan yetiştirdiğimiz mekânları ilçemize kazandırmak adına çalışıyoruz. Turgut Cansever’in dediği gibi şehirlerimizin geleceğini sadece nesli ihya ederek kurtarabiliriz, ancak bu şekilde ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Ruhu, kimliği ve estetiği olan bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz. Yıldırım’da eğitim ve kültür alanında yaptığımız programları vatandaşlarımızdan aldığımız güçle artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Medeniyetimizin en temel yapı taşı birey değil aile olduğuna değinen Başkan Yılmaz, “Bu noktada tüm aileyi kuşatacak tüm aile bireylerimizin gönüllerini fethedecek işler üretmeye gayret ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki en büyük şehir gönüldür. Mekândan münezzeh olan Allah, insanın gönlünde yer tutar. Bunun için her ne yapıyorsak gönül inşa etmek için yapıyoruz. Yollar yapıyorsak gönüllere ulaşmak için yapıyoruz. Yüzbinlerce metrekare yeşil alan kazandırıyorsak gönüllerin neşe ve huzur bulması için yapıyoruz. Çünkü biz tüm bu coğrafyaya gönül coğrafyası diyoruz. Saliha Erdim Hocamıza bizlere gönlümüzü inşa edecek bilgiler verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocukların güçlü bir niçini ve duygusal bir bağı olması gerektiğini aktaran Saliha Erdim, “Çocuklarda 7 yaşa kadar öğrenme görmeye bağlıdır. Bunun için davranışlar en büyük öğretmenlerdir. Bir çocuğun nazik, kibar, saygılı olmasını istiyor isek biz öyle olacağız. Bunu çocuk için değil kendimiz için yapacağız. Biz ne yaparsak oyuz. Niyetimiz ne ise onu yaparız. Niyeti kişiye rengini verir. Sevdiğimiz şeyleri öne alırız onun için fedakârlık yaparız. Yüreğimizdeki kadar konuşur ona göre davranırız. Çocuğun yüreğine dokunmayan hiçbir bilgi sonsuza kadar kalmaz. Çocuk sevdiğini model alır. Çocuklarının gönlüne giremeyen anne babalar aklına giremeyecekler. Biz bize düşeni yapmalı sonucunu Allah’a bırakmalıyız. Ayrıca çocuklarımız neden bunu yanlış yaptı diye değil de nereyi boş bıraktım da böyle oldu diye kendimizi sorgulamalıyız. Biz sonucu söndürmeye devam ederken sebepleri değiştiremeyiz. Önemli olan sebepleri değiştirmek. Bir sistemi kendi haline bırakırsak oradan iyi bir şey beklemek hayaldir. Çocuklarımızın nasıl olacağı bize bağlı. Bizim nasıl olacağını kendi içimizde nasıl olduğumuz ile alakalı. İyiliğin kaynağı olmayı kendimize ilke edinmemiz gerekiyor. Allah hakkın ve hakikatin peşinde koşmayı ömür boyu herkesin rızkı kılsın” ifadelerini kullandı.

Erdim, Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a kendilerini Yıldırım’a davet ettikleri için teşekkür etti. Program sonunda, Başkan Oktay Yılmaz ve hanımefendileri konuğa çiçek takdiminde bulundu.