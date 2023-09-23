Yıldırım'da Ayçiçeği Çocuk Parkı törenle hizmete açıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ayçiçeği Çocuk Parkı törenle hizmete açıldı.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaptığı konuşmasında “Göreve geldiğimizde daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için söz verdik. Şehrimizi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile daha konforlu bir hâle getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren Yıldırım ilçemize 30’un üzerinde yeni park kazandırdık. Bunun yanı sıra 40’ın üzerinde parkımızı da baştan aşağı yeniledik. Göreve geldiğimizde kişi başı 1 metrekare yeşil alan artıracağımızı ifade etmiştik. Bugün bu rakamı çoktan aştık. 700 bin metrekareden fazla yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Söz verdiğimiz gibi Millet Mahallesi’ne de yeni bir park kazandırmış olduk” diye konuştu.

Açılıştan önce çocuklarla konuşma fırsatı bulduğuna değinen AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman “Açılıştan önce buraya geldiğimde çocukları gördüm. Biraz sohbet ettik ve yeni parkları için çok heyecanlı olduklarını söylediler. Ben buradan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Törenden sonra park çocukların kullanımına açıldı.