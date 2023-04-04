Yıldırım'da çocuklar için iftar vakti

Yıldırım Belediyesi tarafından çocuklara ramazan ruhunu yaşatmak adına tekne orucu iftarı verildi.

Yıldırım Belediyesi, küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla tekne orucu iftarı düzenledi. Çocuklar oruçlarını öğle ezanının okunmasıyla açtı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, katıldığı programda oruçlarını açan çocukların heyecanını paylaştı. İftar sonrası Hacivat-Karagöz gösterileri ile minikler doyasıya eğlendi. İftar programında konuşan Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımıza orucu sevdirmek amacıyla bu yıl da tekne orucu etkinliği düzenledik. Ağaç yaş iken eğilir demiş atalarımız. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşta ibadete alıştırmak çok önemli. Evlatlarımızı oruca özendiren tüm ailelerimizi tebrik ediyorum. Yarım günlük oruçlarını tutup, iftar etkinliğimize katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum. Ramazanın feyzi ve bereketi hanelerinizden eksik olmasın” dedi.