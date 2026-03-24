Yıldırım'da geri dönüşümle her ay 5 bin ağaç kurtarılıyor

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Sıfır atık ve çevre konularında örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi’nin, Bursa’ya kazandırdığı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi doğaya can oldu. Çöpe giden ambalaj atığı ve kağıtların miktarını azaltmak ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla 2022 yılında hizmete açılan tesis, bugüne kadar yaklaşık 15 bin ton atığı geri kazandı. Bin metre karelik kapalı alanda hizmet veren tesiste, ayda 300 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Milli ekonomiye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesine en aktif katılım sağlayan ilçe belediyelerinin başında geldiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak vizyonuyla şehrimize kazandırdığımız Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz ile Bursa’da bu tesise sahip ilk ve tek ilçe belediyesi konumundayız. İşyerlerinden, kamu kurumlarından ve hanelerden topladığımız ambalaj atıklarını bu tesisimizde ayrıştırarak hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yeşeriyor

Yıldırım’ın, sıfır atık ve çevre konularında Türkiye’ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Atıkları geri kazanarak; bir yandan hammadde ve enerji tasarrufu sağlıyor bir yandan da suyumuzu ve ağaçlarımızı koruyoruz. 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi sonucunda yaklaşık 17 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarılıyor. Ayda 300 ton atığı geri kazanarak 5 bin 100 ağacı da kesilmekten kurtarıyoruz. Sıfır atık ve çevre konusunda çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konularda duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi.