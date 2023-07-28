Yıldırım'da gökyüzüne keyifli yolculuk

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine katılan gençler, ayı ve gök cisimlerini teleskop ile gözlemledi ve astronomi bilimi hakkında bilgilendirildi.

Yıldırım Belediyesi, gökyüzü gözlem etkinliklerinin startını verdi. Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlenen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlem gecesinde bilim severler gökyüzünü keşfetme fırsatı buldu. Dünya’nın içinde bulunduğu güneş sistemi, gezegenler, Samanyolu galaksisi hakkında bilgilendirilen katılımcılar daha sonra ayı ve gök cisimlerini teleskop ile gözlemledi. Program, uçsuz bucaksız evrenin keşfedilmesi gereken birçok sırrı olduğunu öğrenen gençlerden tam not aldı.