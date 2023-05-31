Yıldırım'da hizmetin yolu açık

Yıldırım Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ulaşım yatırımlarına hız verdi.

Bir taraftan ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandıran Yıldırım Belediyesi, diğer taraftan da mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Samanlı ve Değirmenönü mahallesinde imar yolu açılması ve düzenlenmesi, Samanlı, Vakıf, İsabey ve Yunusemre mahallelerinde asfalt serimi ve kaplama, İsabey’de trafik düzenlemesi gerçekleştirirken, Cumalıkızık, Akçağlayan, Umurbey ve Mimarsinan mahallelerinde ise kaldırım, tretuvar, parke, bordür çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yıldırım’ın yüzölçümü olarak Bursa’nın en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfus yoğunluğu bakımından ise ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu durum beraberinde yoğun bir yapılaşmayı da getirmiş. Dolayısı ile bu yoğun yapı stokunu daha konforlu, modern, ulaşılabilir, sosyal donatı alanları ile desteklenen bir hale dönüştürmek için ulaşım yatırımlarımızı arttırarak devam ediyoruz. Yaz aylarıyla birlikte bu çalışmalarımız daha da artarak devam edecek” dedi.

Yıldırım’da 16 kilometresi 2023 yılında olmak üzere 4 yılda 87 kilometre yeni imar yolu açıldığını aktaran Başkan Yılmaz, “Yine 80 bin tonu 2023 yılında olmak üzere 225 bin 250 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 467 bin metrekare parke ile 219 bin 500 metre bordür çalışması gerçekleştirdik. Asfalt başta olmak üzere ilçemizi güzelleştirmek üzere kullandığımız parke ve bordürü de kendimiz üretiyoruz. Böylece ilçemizi güzelleştirmek için kullandığımız malzemeyi hem daha kaliteli ve hızlı hem de kaliteli bir şekilde üretiyoruz” diye konuştu.