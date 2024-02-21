Yıldırım'da kadın spor merkezleri revaçta

Yıldırım Belediyesi kadın spor merkezleri, 5 yılda 54 bin 222 kadına uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapma imkânı sağladı.

Yıldırım Belediyesi’nin, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için açmış olduğu spor merkezlerine ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan, Millet ve Sıracevizler İlyas Kader kadın spor merkezlerinde uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. Haftanın 6 günü eğitim verilen merkezlerde kadınlar uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapıyor.

Sinandede Kadın Spor Merkezi’ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde daha aktif yer almalarını istediklerini söyledi. Bu anlamda onlara yönelik projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Kadınlarımız için mesleki eğitim kursları düzenliyor, üretim kooperatifleri kurarak onlara eğitim ve iş imkânı sağlıyoruz. Yine kadın spor merkezlerimiz ile kadınların hem sağlıklı bir yaşam sürmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan, Millet ve İlyas Kader Kadın Spor Merkezleri’nde profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizden yaklaşık 5 yılda 54 bin 222 kadın istifade etti. Önümüzdeki aylarda hizmete açacağımız Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde de kadınlarımıza spor ve eğitim hizmeti vereceğiz” diye konuştu.