Yıldırım'da kağıt rölyefe yoğun ilgi

Yıldırım Belediyesi, el sanatları ve hobi eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle vatandaşların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak için düzenlediği sanat ve meslek kursları yoğun ilgi görüyor.

Tablolara, resimlere boyut kazandırmak olarak da bilinen Kağıt Rölyef Kursu, Emir Buhari Kültür Merkezi’nde haftanın 2 günü veriliyor.Kağıt rölyef sanatının bir anlamda kabartma çalışması olduğunu belirten Kurs Eğitmeni Saniye Esin Kaplan, “Bu sanatın uygulanması el becerisi ve hayal gücüyle ilgili. Kursiyerlerimiz bu doğrultuda hazır posterleri perspektif bakış açısı ile boyutlandırarak, 3 boyutlu hale getiriyor ve yeni bir sanat eseri ortaya çıkarıyor” dedi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.