Yıldırım'da karate rüzgârı

Yıldırım Belediyesi, İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası düzenledi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya 4 şehir, 70 kulüpten toplam 218 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, 51 Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu derece yaptı. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası’nda kulübümüz sporcularından 13’ü 1’incilik, 14’ü 2’ncilik, 24’ü 3’üncülük elde ederek göğsümüzü kabarttı. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum” dedi.