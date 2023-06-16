Yıldırım Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilerin tatile eğlenceli bir şekilde giriş yapmaları için Yaz Karne Şenliği düzenliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirilecek karne festivali ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak olan Yıldırım Belediyesi, ayrıca festivalde ‘Ulusal Çocuk Oyunları’na da yer verecek.

Eğlenceli aktivitelerden geleneksel sokak oyunlarına, yüz boyama etkinliklerinden müzikli drama oyunlarına, çocuk tiyatrolarından sihirbaz gösterilerine kadar çocukların keyifli vakit geçireceği karne festivalinde birbirinden önemli konukları ağırlayacak olan Yıldırım Belediyesi, Kaptan Pengu ve Arkadaşları ile Canım Arkadaşım Çocuk Tiyatrosu’nu ve Volkan Öğretmen Çocuk Konseri’ni miniklerle buluşturacak. Ayrıca 16-25 Haziran tarihleri arasında Kaplıkaya Cazibe Merkezi Akvaryumu, karnesini getiren öğrencilerin ücretsiz ziyaretine sunulacak.

Çocuklar mutlu olsun

‘Hizmette öncelik çocuklarındır’ anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı yaz tatilinde de unutmuyoruz. Çocuklarımız yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapsınlar diye ‘Yıldırım’da Yaz Karne Şenliği’ düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı bir yılın yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için Yıldırım’da Karne Şenliği’ne bekliyoruz” dedi.