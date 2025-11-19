Yıldırım'da merdivenli yollar, çıkmaz sokaklar caddelere dönüşüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi’nin desteği ile özel sektör tarafından yürütülen Piremir ve Mollaarap kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Piremir ve Mollaarap mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldırım’da kentsel dönüşümün bir tercihten ziyade zorunluluk olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, 27 mahallede 29 ayrı projenin devam ettiğini söyledi. Yıldırım’ın kaybedecek zamanı olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, "Yapısal sorunlar ve imar uygulamaları konusundaki problemler, dönüşüm süreçlerini kesintiye uğratıyor adeta durma noktasına getiriyordu. Bu sadece bizim değil Tüm Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki en büyük engeli teşkil ediyordu. Bu sorunun çözülmesine öncülük ederek dönüşümün önündeki engelleri kaldırdık. Bu düzenlemenin ardından 5 binin üzerinde depreme dayanıklı ve konforlu konut ürettik. Bu süreçte her bölgenin ihtiyacına beklentisine göre farklı modeller geliştirdik. Bunların içerisinde kendimizin gerçekleştirdiği projeler olduğu gibi özel sektör marifetiyle yürütülen çalışmalar da var" dedi.

Piremir Mahallesi’ndeki dönüşüm çalışmalarının Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğü ve denetiminde özel sektör tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Yılmaz, "Piremir’de 3 etap halinde 250 konut üreteceğiz. Bu projemiz tamamlandığında örnek teşkil edecek ve yeni projelere ivme kazandıracak. Birçok projemizde olduğu gibi burada da sadece binaları dönüştürmeyeceğiz, yeni ulaşım aksları, parklar ,yeşil alanlar kazandıracağız" diye konuştu.

Mollaarap Mahallesi’nde 940 metrekarelik alanda devam dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Başkan Yılmaz, "Burada içerisinde riskli yapıların da bulunduğu 4 bağımsız bölümü yıkıyoruz. Yerlerine 45 konut yapılacak ve her konutun bir otoparkı olacak. Mollaarap, Piremir gibi mahallelerimizde şehrin konumundan da dolayı dar, çıkmaz sokaklar, merdivenli yollar bulunuyor. Bu durum da zaman zaman sıkıntılara sebep oluyor. Yeni planlamamızda merdivenli yolların, çıkmaz sokakların yerine geniş ulaşılabilir caddeler oluşturacağız. Yine bölgemizi, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve parklar ile marka değeri yüksek bir yere dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm hamlemizin kapsamı her geçen gün genişliyor. Yıldırım’ı adeta yeniden inşa ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda 2029’a kadar 30 bin konut üretmiş olacağız ifadelerini kullandı.