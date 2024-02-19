Yıldırım'da oryantiring yarışması

Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu koordinesinde ‘Yıldırım Belediyesi Oryantiring İl Yarışması’ düzenledi.

17-18 Şubat tarihlerinde Cumalıkızık Orman Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, belediye meclis üyeleri ve sporcular katıldı. Yıldırım Belediyesi Oryantiring İl Birinciliği’ne minikler, küçük, yıldız, genç ve büyükler olmak üzere 5 kategoride 15 kulüpten 370 sporcu katıldı. Sporcular, ellerindeki harita ve pusulalarla belirlenen hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı.

Yıldırım’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 166 bin 167 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 54 bin 222 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 32 bin 122 çocuğumuza, engelli bin 405 çocuğumuza toplamda ise 253 bin 916 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya önem vermeye, onlara yeni tesisler, yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.