Yıldırım'da robotlar yarışıyor

‘Ahican Cumhuriyet’in İzinde, Teknolojinin Peşinde Bursa’da’ sloganıyla 14 farklı kategoride gerçekleştirilen 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası 15. MEB Robot Yarışması Yıldırım Belediyesi ev sahipliği ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. 9 Eylül’e kadar sürecek olan MEB Robot Yarışması; Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje, Temalı, Su Altı Aracı (ROV) ve Otonom Araç olmak üzere toplam 14 kategoride düzenleniyor. Yarışmaya 81 il ve 18 ülkeden toplam 12 bin 500 robot ve 5 bin katılımcı katıldı. Açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, kurum müdürleri ile yarışmacılar ve danışmanları katıldı.

“Gençlere güvenimiz tam”

2007 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan MEB Robot Yarışması’nın bu yıl 15’incisini Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanılabildiği, başkalarına aktarılabildiği ölçüde kıymetlidir. Sizlerin ortaya koyduğu bilimi, ürettiği teknolojiyi, özgün ve değerli kılan işte bu hassasiyettir. Rahmetli Cemil Meriç, bilgi, sonu gelmeyecek bir fetihtir, diyor. Bizlerin de gayesi sonu gelmeyecek olan bu fetih için yeni fetihler yani Fatihler yetiştirmektir. Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Molla Yegan’ın da ders verdiği Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun bir biçimde ihya ederek Çocuk Üniversitesi’ne dönüştürdük. ‘Köklerden-geleceğe’ diyerek, yeni Fatihlerin yetişeceği bir mekânı kentimize kazandırdık. İstedik ki bu mekândan istifade eden çocuklar, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi çağının ve akranlarının ilerisinde olsun. O yüzden bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Ülkemizin dünya üzerinde merhamet dağıttığı bir dönemde yetişen bu çocuklar, dünyaya adalet dağıtan Fatih’in vizyonu ile kendi yarınlarına yürüyecekler. Bu organizasyonda evlatlarımızın emeklerinin yanı sıra Türkiye’nin birikimi ve ülkemizin zengin potansiyeli de var. Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı insanlar var. Büyük ve güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecektir. Yarışmaya katılma cesareti gösteren, dereceye giren, proje ve fikirleriyle yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

19 ülkeden yüzlerce katılımcı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, “Teknoloji geliştiren bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye yüzyılı gençlerimiz ile daha güçlü olacaktır inşallah. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda robot teknolojimizi gençlerimizin taçlandıracağına olan inancım tam” dedi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “21’inci yüzyılın temel ihtiyaçların başında kuşkusuz bilişim ve bilgi teknolojileri gelmektedir. Bilişim teknolojilerine sahip olan ve yepyeni teknolojiler kazandıran toplumlar geleceği şekillendireceklerdir” diye konuştu. Öte yandan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de yarışmanın bu yıl "Cumhuriyet ve Teknoloji" temasıyla "Ahican Cumhuriyet’in izinde, teknolojinin peşinde Bursa’da" sloganıyla düzenlendiğini anlattı. Karagöz, yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk, ABD, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan’dan da öğrencilerin katıldığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş etkinliğin Bursa’da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından robot yarışmaları başlatıldı.