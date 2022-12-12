Yıldırım'da Roman çiftlere toplu nikah töreni

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen Nikah Şöleni ve Birlik Beraberlik Gecesi’nde 41 Roman vatandaşın nikahı kıyıldı.

Yunus Emre Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, TBMM Başkanı Müşaviri İbrahim Yasin Kırıcı, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Bursa Kanberler Roman Derneği Başkanı Evren Sadıç ve Bursa Romanlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Tugay Kırmızı, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin ve Kevser Öztürk, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan ve Adnan Kurtuluş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve şehir dışından gelen Roman Dernekleri temsilcileri, Roman vatandaşlar katıldı. Çiftler, Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş’ın kıydığı nikahla bir ömür birlikteliğe evet derken, tören sırasında renkli anlar yaşandı. Çiftler büyük bir sevgi ile birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti. 41 çiftin nikah merasiminde evlilik cüzdanları gelinlere verilirken nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti.

Huzurlu Toplum

Aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı ve mayası olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü aile yapısına sahip olmaktır. Şeyh Edebali’nin o meşhur sözünden ilhamla söyleyecek olursak, aileyi yaşatmadan ne devleti ne de milleti yaşatabiliriz. Bu açıdan aile, millet varlığımızın temeli ve asli dayanağıdır. Aile kurumu milletimizi güçlü kılan en önemli kurumlardan bir tanesi. Bu anlamda hemşehrilerimizin evlenmesi, güçlü bir yuva kurması bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Düzenlediğimiz etkinlikte 41 çiftimizin nikahını kıydık. Aile olma yolunda ilk adımı atan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi. Öte yandan Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ederim” diye konuştu.