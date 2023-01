Yıldırım'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı

TAKİP ET

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Sarıkamışlılar Derneği, Sarıkamış Harekâtı’nın yıl dönümü ve şehitleri anma programı düzenledi.

Bağlaraltı Şehitler Parkı’ndaki Sarıkamış Şehitleri Abide’sine saygı duruşu ve Kuran tilaveti ile başlayan program, katılımcıların ellerinde meşalelerle Barış Manço Kültür Merkezi’ne saygı yürüyüşü yapmasıyla devam etti. Konuklar, fuaye alanındaki Sarıkamış Harekatı’nı anlatan fotoğraf sergisinin ardından salon programına katılıp yapımını Özhan Eren’in üstlendiği 120 filmini izledi.

Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yürekler buz tuttu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 108 yıl önce vatanını ve mukaddesatını müdafaa için Sarıkamış’ta şehadete koşan kahramanları rahmet ve minnetle yâd ettiklerini belirtti.

Asırlar boyu şehitlerimizin ve gazilerimizin varlığıyla müşerref olan bu toprakların, hiçbir zorluğa aldırmadan vatanı için şehadete koşan milyonlarca kahramanın destanlarıyla dolu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ceddimiz bu toprakları kanıyla sulayarak vatan kılmıştır. Tam bin yıldır, vatan kıldığımız bu coğrafyayı korumak için aralıksız mücadele veriyoruz. Atalarımız Balkanlar’da, Yemen’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de ezanımız için, bayrağımız için, bağımsızlığımız için can verdi. İşte bu yüzden Türkiye şehitler yurdudur. Ülkemizde herhangi bir köy, mahalle, kasaba yok ki bu ülkenin bağımsızlığı için şehit vermemiş olsun. Bu nedenle biz de şehit demek vatan demektir, bayrak demektir, ezan demektir, namus demektir. Kahramanlıklarla dolu tarihimiz içinde Sarıkamış Harekâtı’nın ayrı bir yeri ayrı bir hüznü vardır. Bundan 108 yıl önce vatanın namusunu müdafaa etmek için, karlı dağları aşmaya çalışan binlerce askerimiz ne yazık ki dondurucu kış şartları nedeniyle şehit olmuştur. Allahuekber dağlarının zirvesinden milletimizin sinesine adeta çığ düşmüş, ciğerimiz yanmıştır. Allahuekber dağlarında can veren yiğitler, şanlı bir direnişin ve adanmışlığın timsali olmuşlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan, İstanbul’u fetheden işte bu ruhtur. Mehmetçik; karlı dağların sırtında imanın, inancın ve fedakârlığın en büyüğünü göstermiştir. Sarıkamış’ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur. Sarıkamış’ın ruhu ve inancı bugün bizlerin omzundadır. Aynı iman ve inançla çalışmak, ülkemizi yükseltmek mecburiyetindeyiz. Vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “22 Aralık 1914’te gerçekleşen ve dondurucu soğuklarda 90 bin askerimizi kaybettiğimiz Sarıkamış Harekâtı’nın 108’inci yılında bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” diye konuştu. Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı, “Sarıkamış’ta Allahuekber Dağı’nda şehit olan 90 bin vatan kahramanımızın aziz hatıralarının 108’inci yıl dönümü. Mehmetçik tüm imkânsızlıklara rağmen müthiş bir kahramanlık sergilemiştir ve vatanı canı pahasına korumuştur. Allahuekber ve Soğanlı Dağları bu milletin vatan uğruna nasıl bir bedel ödendiğinin şahididir. Direniş ve mücadelede azmin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk milletinin bağrına defnedilmiştir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canını vatan için feda eden rahmet ve minnetle anıyorum” sözlerini kullandı.