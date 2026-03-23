Yıldırım'da temel fotoğrafçılık eğitimleri başladı

Yıldırım Belediyesi’nin, ‘Beylikten Cihan Devletine’ mottosuyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kültür sanat çalışmaları kapsamında, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin tarafından verilen Temel Fotoğrafçılık Kursu başladı. On hafta sürecek kursta katılımcılar; fotoğraf tarihçesi, pozlama ilkeleri, aydınlatma ilkeleri, alan derinliği kullanma ilkeleri, fotoğraf çekim teknikleri konularında teorik ve pratik eğitimler alacak. Eğitimlerin sonunda, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. Ayrıca, atölye sonrası hem dijital sergi hem de katılımcıların en iyi fotoğraflarından oluşan basılı sergi gerçekleştirilecek olup kursiyerlere fotoğrafları hediye edilecek. Fotoğrafçılık sanatına meraklı vatandaşlara yönelik programlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda onların kişisel gelişimlerine ve mesleki becerilerine katkı sağlayacak eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.