Yıldırım'da Türk halk müziği rüzgârı esti

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat programlarıyla ilçeye renk katmaya devam ediyor. Ünlü Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında Yıldırımlılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Altunsaray’ın seslendirdiği türkülerle coşan Yıldırımlılar, unutulmaz bir akşam geçirdi.

"Sosyal yaşama renk katıyoruz"

Konsere katılarak İsmail Altunsaray’ın sevilen türkülerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kültür ve sanat etkinlikleri ilçemizin sosyal yaşamına renk katıyor. Yıldırım, sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de gelişen, büyüyen bir şehir. Hemşehrilerimizin sanata olan ilgisini artırmak, onları kaliteli etkinliklerle buluşturmak bizim için çok kıymetli. İsmail Altunsaray gibi değerli sanatçılarımızı Yıldırım’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.