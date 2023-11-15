Yıldırım'da ücretsiz teknik eğitim kursları

Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde nitelikli iş gücü sağlayarak istihdama katkı sağlamak amacıyla 5 farklı dalda eğitim veriyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin artırılması amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verdiği ücretsiz teknik eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Muhasebe ve Lojistik, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama, Tekstil, Tarım Uygulamaları, Teknik Eğitim Kursları ile 5 ana branşta 38 ayrı modülde eğitimlerin verildiğini ifade etti.

Gençlere altın bilezik

Genç istihdamını artırmak için 18-35 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden bin 908 kişinin yararlandığını söyleyerek, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Şu anda tesisimizde Düz Dikiş Kullanım Kursu, Bilgisayar Destekli 2 boyutlu ve 3 boyutlu Makine Tasarımı Kursu ile Bilgisayar Destekli Çocuk Giysileri Tasarımı ve Kalıp Hazırlama Kursu eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarım Tasarım Kursu, Ön Muhasebe Kursu ile Tıbbi Aromatik ve Bitki Yetiştiriciliği Kursu başlayacak. Ücretsiz teknik eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 626’sını istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu” diye konuştu.