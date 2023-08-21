Yıldırım'dan 4 yılda spora dev yatırım

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘Spor Kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana sadece ilçeye değil tüm şehre hizmet verecek 5 yıldızlı spor tesislerini kazandırdıklarını söyledi.

"Sporu tabana yayacağız"

Yıldırım’da sporu tabana yaymak için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Görev vaktimizde Millet Kadın Spor Tesisi, Ulus Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açtık. Mimarsinan Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyip modern bir kompleks olarak hizmete açtık. Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Sıracevizler Spor Merkezi’ni hizmete açmak için gün sayıyoruz. Akçağlayan ve Yiğitler Halı Sahası’nı ilçeye kazandırdık. Fidyekızık Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyerek evlatlarımızın hizmetine sunduk. Gençlerimizden gelen talep üzerine Çınarönü Mahallesi’ne ve Sakarya Mahallesi’ne de spor tesisi kazandırıyoruz. İnşallah onları da kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

200 bin vatandaşa spor ve eğitim hizmeti

7’den 70’e binlerce vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın müşahhas bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2023 yılı itibariyle 4 bin 16 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız 4 yılda yaz ve kış spor okullarında 17 farklı branşta 111 bin 739 çocuğumuza, cimnastik okullarında 18 bin 718 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 44 bin 863 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 23 bin 541 çocuğumuza, özel ihtiyaçlı bin 198 çocuğumuza toplamda ise 200 bin 59 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Ayrıca katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 258 madalya ve 141 kupa kazandı. Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya önem vermeye, onlara yeni tesisler, yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. Tabi bu anlamda sadece spor alanında değil, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında da gençlerimiz için tüm gücümüzle seferber olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki güçlü Türkiye yolunda en büyük hazinemiz gençlerimiz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.