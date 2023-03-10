Yıldırım'dan afet bölgesine kardeşlik eli

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyurt, İslâhiye ve Hassa’yı ziyaret ederek Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen destek çalışmalarını inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden en fazla zarar gören Malatya’da yürütülen yardım çalışmalarını inceledi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırımlı çocukların depremzede kardeşleri için hazırladıkları oyuncakları çocuklara dağıtırken üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere üniversite hazırlık seti hediye etti.

Yıldırım Belediyesi’nin Yeşilyurt’ta kurulumuna devam ettiği konteyner kentte de incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, “Ülke olarak yüzyılın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik, şehirlerimiz yıkıldı. Bu afetin ilk günden itibaren tüm imkânlarımızla bölgede yaşayan insanlarımızın yaralarını sarmak, dertlerine derman olmak için seferber olduk. Depremin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Bu süreçte bedenimiz Bursa’da ise gönlümüz, aklımız hep burada oldu. Yeşilyurt’ta kuracağımız 300 konteyner ve ortak kullanım merkezlerinden oluşan konteyner kentimizde kurulumlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla 102 konteynerin kurulumunu tamamladık. Ramazan ayı başlamadan 300 konteynerlik kentin ilk etabını tamamlayıp insanlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Malatya’dan sonra Gaziantep’in İslâhiye ilçesine geçen Başkan Yılmaz, buradaki geçici yaşam alanında incelemelerde bulunarak depremzedeler ile bir araya geldi. Deprem bölgelerinde hayatın bir nebze de olsa normale dönmesi ve acıların hafifletilmesi için çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Şüphesiz çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık. Ancak bu felaketten sonra millet olarak, ümmet olarak dünyaya örnek bir dayanışma ve yardımlaşma ortaya koyduk. Buradaki insanlarımızın talepleri çerçevesinde buraya 4 prefabrik mescit ve 2 adet 4-6 yaş Kur’an kursu yapacağız” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, buradan Hatay’ın Hassa ilçesine geçerek burada kurulumu devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunacak.