Yıldırım'dan emeği geçenlere teşekkür

TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Silivrispor’da Kulüp Basın Sözcüsü Cengiz Yıldırım yayımladığı bildirisinde; “Marka kent Silivri’ye şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. İki yıldır üst üste grubunu şampiyonlukla tamamlayan ve bu yıl da 3. Lige terfi olduk. Silivrispor’umuza bu serüven de maddi manevi desteklerini az çok demeden esirgemeyen tüm dostlarımıza, sponsorlarımıza, Silivri Halkına, Emniyet müdürümüz ve emniyet personelimize, sağlık kuruluşumuza, itfaiyemize, TFF’ye, TASKK’a, İASFK’ye, Silivri’deki tüm spor kulüpleri başkan ve yöneticilerine, kurum, STK başkanlarına teşekkürler. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, İlçe Kaymakamımız Tolga Toğan’a, teşekkür ederim.

İki yıl içerisinde görev yapmış teknik heyet ve teknik hocalarımıza sporcu, masör ve malzemecilerimize, kulüp çalışanlarımıza, altyapı hocalarımıza, Aydın Doğar gönüllümüze, Engin Akın ve tüm basın mensuplarımıza, kulübümüze geçmişten bugüne kadar faydası olan tüm başkan idareci sporcu ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu süre içerisinde amaç ve hedeflerimize ulaştığımız için Allah a şükürler olsun. Bundan sonra her zamankinden daha çok destek ve kenetlenmek dileğiyle. Yeni süreç te gören alacak arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Nice yeni şampiyonluk ve başarılar görmek dileğiyle. Allah’a emanet olun” dedi.