Yıldırım'dan Nevruz Mesajı: 'Birlik ve Dayanışmayı Pekiştiren Kadim Bir Bayram'

Silivri Belediyesi’nin 2025 yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk birleşiminde söz alan CHP Meclis Üyesi Niyazi Yıldırım, Nevruz Bayramı hakkında anlamlı bir konuşma yaptı. Yıldırım, Nevruz’un Ortadoğu, Mezopotamya, Orta Asya ve Balkanlar’da binlerce yıldır kutlanan kadim bir bayram olduğunu belirterek, bu özel günün baharın gelişi, doğanın uyanışı ve yeni başlangıçları temsil ettiğini ifade etti.

Nevruz’un toplumları bir araya getiren, birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir gelenek olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Nevruz, yalnızca bir bayram değil, toplumların barış içinde bir arada yaşama iradesinin de güçlü bir ifadesidir” dedi.

Yıldırım, yerel yöneticilerin kültürel değerlere sahip çıkma ve vatandaşların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratma sorumluluğu taşıdığına dikkat çekerek, “Nevruz’un coşkuyla, barış içinde ve halkımızın tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla kutlanmasını desteklemek hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Nevruz Bayramı’nı kutlayan Yıldırım, “Bu bayramın huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.