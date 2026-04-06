Yıldırım'dan sporda tam isabet

Yıldırım Belediyesi, spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor.

Erzincan’da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları’nda Yıldırımlı sporcular önemli başarılar elde etti. Yusuf Duman antrenörlüğünde şampiyonaya katılan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcuları farklı kategorilerde kürsüye çıkmayı başardı. Büyükler 1. Tur müsabakalarında Toprak Aras Türkiye üçüncüsü olurken, Genç Kızlar 1. Tur’da Sidal Nur Çoban Türkiye ikinciliğini elde etti. Yıldız Erkekler kategorisinde Umut Demircan 1. Tur’da Türkiye ikincisi olurken, Şenol Gül 2. Tur’da yine Türkiye ikinciliği kazandı. Yıldız Kızlar kategorisinde ise Nisa Ateş 2. Tur’da Türkiye ikincisi, Fatma Naz Önder ise aynı turda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde edilen başarıların, spora yapılan yatırımların bir neticesi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak sporu sadece bir faaliyet değil, aynı zamanda gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ilçemize kazandırdığımız spor tesisleri, altyapı yatırımları ve spor okullarıyla her branşta gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, Yıldırım’ı sporun merkezi haline getirirken, milli ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.