Yıldırım'dan Türk Sanat Müziği Korosu

Yıldırım Belediyesi, musikiye gönül verenleri Türk Sanat Müziği Korosu'nda buluşturuyor.

Yıldırım'dan Türk Sanat Müziği Korosu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Yıldırım Belediyesi, musikiye gönül verenleri Türk Sanat Müziği Korosu’nda buluşturuyor.

Adile Naşit Tiyatrosu’nda 16 yaş ve üzeri Yıldırımlılar için ücretsiz düzenlenen çalışmalarda, Türk Sanat Müziği’nin önemli eserlerini seslendiren kursiyerler, notalarla sözün en güzel buluşmalarını icra ediyor. Koro şefi Hüseyin Taşçeşme eğitmenliğinde, yapılan çalışmalara yaklaşık 50 Yıldırımlı katılıyor. Eğitimler çerçevesinde Türk Sanat Müziği Korosu çalışmaları ramazan ayı boyunca pazar günleri yapılırken Ramazan sonrası pazartesi günleri düzenlenecek.