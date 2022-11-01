Yıldırım'ın 2'nci uyumayan kütüphanesi açıldı

Bursa Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanıyla Yıldırım’ın ikinci uyumayan kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 900 metrekarelik alana kazandırılan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına renk katacak önemli bir merkez olduğunu söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, gençlerin kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Gençlerimiz için 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılışını yaptığımız ve 300 kişilik kapasiteye sahip ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ her kesimden ve her yaştan okumayı, araştırmayı seven insanlarımızın yeni buluşma noktası oldu. Yıldırım’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hizmet veren ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne açıldığı günden bu yana 16 bin 900 kişi üye olurken 24 bin 800 kitap ödünç verildi. Kütüphanemiz 20 ayda 341 bin 450 kez ziyaret edildi. Lokasyon olarak, Yıldırım’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan kütüphanemiz sadece Yıldırım ilçesine değil tüm Bursa’mıza hizmet vermeye devam etmektedir. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesini açtık. İlçemizin batısına Mümine Şeremet doğusuna ise Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni kazandırarak gençlerimizin kitaba ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda evlatlarımıza rahat, modern bir ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunmaya çalışıyoruz.”

Sosyal yaşam merkezi

Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni bir sosyal yaşam merkezi olarak da planladıklarını anlatan Başkan Yılmaz, “Şehrin kitap okuma oranını arttırmak, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve öğrencilerin ferah bir ortamda ders çalışmasına katkı sunmak amacıyla burayı sosyal yaşam merkezi olarak da planladık. Kütüphanemiz, düzenleyeceğimiz konferanslar, atölyeler, söyleşiler ve sergilerle kültürel bir kompleks olarak da hizmet verecek. Yetişkin kütüphanesi haricinde küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız ‘Çocuk Kütüphanesi’ de 5 bin eserlik koleksiyonu ve çocuklar için planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacak. Bunun yanı sıra gün boyu kütüphanelerimizi kullanan kitapseverlere ücretsiz çorba ve çay ikramlarımız olacak. Geleceğimiz ve gençlerimiz için ilçemize kazandırdığımız bu önemli eserin Yıldırım’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Gençlik için hizmet

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ise Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye çok güzel hizmetleri olduğunu aktardı. Gençlerin kütüphaneye yoğun bir ilgi gösterdiğini gözlemlediğini dile getiren Esen, “Kütüphanemize talep o kadar yoğun ki randevu sistemine geçilmiş. Başkanımız Oktay Yılmaz da mesajı almış ve Barış Manço Kültür Merkezi’mizin üst katına aynı konseptte yeni bir kütüphane kazandırdı. Başkanımızı bu hizmetleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Eğitime yapılan bütün yatırımlar çok kutsaldır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için bilgi üretmek lazım. Bilgiye erişimi kolaylaştıracak mekanları ilçemize kazandırmak bu anlamda çok önemli. İnşallah Türkiye’nin ve dünyanın iyi bir yer olması için çalışmalar yapacak gençlerimiz yetişir” değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve gençlerin çorba eşliğinde muhabbet etmesiyle başlayan program kütüphane ziyaretiyle sona erdi.