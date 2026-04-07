Yıldırım'ın milli gururu Rümeysa

Bursa’lı sporcu Rümeysa Karagöz, milli takıma seçilerek ülkemizi Almanya’da düzenlenecek Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Yıldırım’ı sporda marka kent haline getirme hedefiyle tesisleşme ve eğitim alanında önemli adımlar atan Yıldırım Belediyesi, yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor.

Spor altyapısını güçlendiren, gençleri spora teşvik eden ve yetenekli sporcuları destekleyen Yıldırım Belediyesi bugüne kadar milli takımlara çok sayıda sporcu kazandırırken, Yıldırım’ın son milli gururu Rümeysa Karagöz oldu. Ankara’da, Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek Milli Takım kadrosunu belirlemek amacıyla düzenlenen seçme müsabakalarına katılan Yıldırımlı sporcu Rümeysa Karagöz, gösterdiği üstün performansla milli takıma seçilmeyi başardı. Başarılı sporcu, 10 Mayıs’ta Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda hem Türkiye’yi hem de Yıldırım’ı temsil edecek.

Sporun her alanına yatırım

Yıldırım Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımların sonucu olarak çok sayıda milli sporcu yetiştirdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde sporun yeri çok büyük. Bu bilinçle Yıldırım’da sporun her alanına yatırım yapıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Amacımız sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil; aynı zamanda sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bireyler kazandırmak. Rümeysa evladımızın milli takıma seçilmesi bizler için büyük bir gurur. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere yeni bir milli gurur yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.