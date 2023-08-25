Yıldırım Kadın Spor Merkezleri yeni kursiyerlerini bekliyor

Yıldırım Belediyesi kadın spor merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi kadın spor merkezlerine Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan ve Millet Kadın Spor Merkezleri’nde uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. Haftanın 6 günü eğitim verilen merkezlerde kadınlar uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yapıyor.

Kadınların öncelikli hizmet gruplarında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımız için mesleki eğitim kursları düzenliyor, üretim kooperatifleri kurarak onlara eğitim ve iş imkânı sağlıyoruz. Yine kadın spor merkezlerimiz ile kadınların hem sağlıklı bir yaşam sürmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. 75. Yıl, Sinandede, Ulus, Mimarsinan ve Millet kadın spor merkezlerimizde profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizden 4 yılda 44 bin 863 kadın istifade etti. Tüm kadınlarımızı sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için kadın spor merkezlerimize davet ediyorum” diye konuştu.