Yıldırım Kurtuluş Caddesi yenileniyor

Yıldırım’ın mevcut yollarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına ağırlık veren Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kurtuluş Caddesi’ni sil baştan yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi, Davutdede, Şükraniye ve Yıldırım Mahallelerini kapsayan Kurtuluş Caddesi’ndeki yaklaşık 15-20 yıldır beklenen elektrik hatlarının yerin altına alınması ile 16 bin metrekarelik alana yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyor. 3 etapta trafiğin kademeli olarak kapatılarak çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki çalışmaların yeni yıl öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

2019 yılından bu yana 270 bin ton asfaltı Yıldırım’ın sokaklarıyla buluşturduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırırken diğer taraftan da ilçemizin 71 mahallesindeki eskiyen ve bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz asfalt, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükseltiyoruz hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyoruz. Belediyemize ait olan Asfalt Üretim Tesisi’nde ürettiğimiz asfalt ve PMT ürünlerini yollarımızın yapımında kullanıyoruz. Kapasite fazlamızı diğer kurumlarla paylaşarak elde ettiğimiz gelir ile daha fazla yol yapıyor ve bu iş için hemşehrilerimizden katılım bedeli almıyoruz” diye konuştu.