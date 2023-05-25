Yıldırım'lı öğrencilerin topladıkları kapaklar sokak hayvanlarına mama oldu

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ’Kapaklar mama olsun’ kampanyası başlattı.

Radyo ve Televizyon Bölümü 10.sınıf öğrencileri Güner Yönel Pala, Gülcan Altaş koordinatörlüğünde "Kapaklar Mama Olsun" projesi başlattı. Öğrenciler gerçekleştirdikleri kapak kampanyası ile HEPAD Terk Edilmişlerin Pati Bahçesi’ni ziyaret ederek topladıkları kapakları ilettiler. Burada kimsesiz hayvanlarla keyifli vakit geçiren öğrenciler, dernek yöneticilerin çalışmaları ile ilgili bilgi edindiler.

Okul olarak öğrencilerin çevre, hayvan ve toplum yararına yürütülen sosyal sorumluluk projelerini her zaman desteklediklerini söyleyen Okul Müdürü Ömer Yılmaz, öğrencilerin böyle projeler ile sahada daha aktif olmasını istediklerini belirtti. Öğrencilerin fikirlerini destekleyerek, bu fikirleri gerçekleştirmelerine katkı olmaktan mutluluk duyduklarını belirten proje koordinatör öğretmenleri Güner Yönel Pala, Gülcan Altaş," Barınaklarda bulunan sokak hayvanları ile ilgili gerçekleştirilen bu projenin, hem doğamıza katkısı büyük hemde barınaklarda bulunan sokak hayvanlarımıza mama olarak katkısı bulunuyor" dedi.