Yıldırım muhtarlarıyla güzel

Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan mahalle muhtarları ile istişare etmeye büyük önem veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki demokrasinin uç beyleri ile buluştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede görev yapan muhtarlarla Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Metin Esen, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve muhtarlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz, kendisinden “emin” olunan, kendisine “güven” duyulan muhtarların mesul oldukları bölgelerde vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Başkan Yılmaz, konuşmasında: “Yıldırım’da yapılan projelerin hayata geçmesi ve vatandaşlara hizmetlerin ulaşması için gönül veren, özveride bulunan muhtarlarımıza çokça teşekkür ediyorum” dedi.

“Muhtarlar yerel yönetimlerin temel taşıdır’

Muhtarlık makamının zor bir makam olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler. Devletimizin hemşehrilerimize ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, ilçe sakinlerimizin kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızda muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Onlardan gelen her türlü istek ve talebi değerlendiriyoruz. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Ayrıca ilçemize büyük emek ve katkıları olan ve muhtarlık görevi yürüten tüm muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Samimiyetin olduğu yerde başarının olacağına inanıyorum. Bu samimiyetin aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Bu geceyi düzenleyen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak böyle bu programı organize eden Başkan Oktay Yılmaz’a tüm muhtarlar adına teşekkür etti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda silahlı saldırıya uğrayan Namazgâh Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, “Böyle mutlu bir günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Başımdan tatsız bir olay geçmişti. Bu talihsiz olayda bizlere destek olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Umarım hiçbir muhtarımız böyle talihsiz bir olay yaşamaz.” Sözlerini aktardı. Program sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ve muhtarlar hatıra fotoğrafı çekildi.