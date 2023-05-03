Yıldırım, Silivrispor, Silivri'nin marka değeridir

Yıldırım “2 yıldır üst üste şampiyon yaptığımız bir Silivrispor var. Silivrispor kentimizin, şehrimizin marka değeridir. Biz yönetici arkadaşlarımızla bu vizyonda, bu kadroyla bu görevi üstlendik iki yıl önce. İki yıl üst üste yaşadığımız şampiyonlukların sonrasında kentimizin takımını 3.Lige çıkarmanın halkı gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte zorluklar çektiğimiz doğrudur. Ama sonunda zirveye ulaşmanın mutluluğunu Silivri halkıyla, taraftarımızla yaşıyoruz. Bu süreçten sonra inşallah takımımız, kentimiz hak ettiği destekleri her noktadan, kesimden alarak da hak ettiği kalır temennisindeyiz. Bu manada, bu süreçte bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, taraftarlarımıza ve Silivri halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki yıldır üst üste şampiyon olan bir A takımın yanında düşük bütçelerle ve sıkıntılı süreçte aynı zamanda U 18 takımımız ve U 16 takımımız da alanlarında şampiyonluklar yaşamışlardır” ifadesini kullandı.

BİRÇOK BRANŞIMIZI DONDURDUK

İmkânsızlıklar nedeniyle birçok branşı dondurduklarını ifade eden Yıldırım “Maalesef maddiyatlar çerçevesinde çoğu branşlarımızı mecburiyetten dondurduk. Ama faaliyette ve hayatta tuttuğumuz branşlarda da başarıları hep yakaladık. Altyapıdaki hocalarımızın tecrübesi ve gayretleri doğrultusunda bu verimliliği altyapıdan da elde ettik. Altyapıdaki hocalarımızın başında koordinatör Yılmaz Lise ve Göksel Akıncı gibi tecrübeli isimleri bulundurarak iyi sonuçlar elde ettik” dedi.

SİLİVRİSPOR’UMUZUN BİR DİKİLİ AĞACI OLSUN

Silivrispor camiası olarak en büyük eksiklerinin tesis ve spor kompleksi olduğunu ifade eden Yıldırım sözlerine şöyle devam etti “Burada en büyük ihtiyacımız Silivrispor’un, Silivri camiasının bir tesis ve kompleks eksikliğidir. Buradan ben bütün sporseverlere ve yetkili mercilere duyurumdur. Bunu defalarca da yaptım. Silivrispor’umuzun bir dikili ağacı olsun. Bir eser bırakalım. Bizler, idareciler, ben veya arkadaşlarım makamlarda gelip geçiciyiz. Ama bırakacağımız eserler insanlık adına büyük önem taşır, fayda verecektir. Silivrispor’un bir spor kompleksi olması için kim ne yardım edecekse, yapacaksa bizler Silivrililer olarak minnettar kalacaktır. Burada iş Gençlik ve Spor Bakanlığına, yerel belediyeye, kaymakamlığa, büyük iş insanlarına düşmektedir.

TESİS YETERSİZLİĞİMİZ VAR

Bizler kendimize bir şey istemiyoruz. Silivri’deki gençlerin rahat alanlarda spor yapmaları için oluşturulacak tesislerde imkanlar daha iyi olsun, kendi sporcularımızı, futbolcularımızı bu alanlarda yetiştirip Türkiye gençliğine ve Türk sporuna katkı sağlaması adına bir gayret istiyorum. İnşallah sesimizi duyarlar, el uzatırlar, destek verirler. Bunlar bir kişinin bütçesi ile olacak şeyler değil. Şu an Silivri’de 30 tane irili, ufaklı spor kulüpleri var. Bizler Silivri’de bir sahayı 8’e bölerek antrenman yapıyoruz. Bu büyük bir eksikliktir. Silivri’mizin coğrafyası geniş ve çeşitli spor lokasyonları, çeşitli sahalar olabilir. Biz de Silivrispor olarak Silivri’nin marka değeriyiz. Ona hitaben de bir spor tesisi olmasını arzuluyoruz” dedi.

Haber: İskender KORDU